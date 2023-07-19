Глава России одобрил идею участницы наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей".

Российский президент Владимир Путин поддержал идею о создании единого кадрового резерва в сфере образования, которая была оглашена в рамках заседания наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей". Одна из участниц мероприятия предложила главе государства сформировать подобный профессиональный резерв сотрудников в сфере образования.

Это хорошая идея... Владимир Путин, президент России

Политик обратил внимание участников мероприятия на то, что если в советское время за работу с кадровыми резервами отвечали партийные органы. В настоящее время стране важно создавать подобные инструменты движения по карьерной лестнице в самом "добром и хорошем смысле этого слова".

Путин заявил, что компьютерные игры должны помогать человеку развиваться.

Фото и видео: Kremlin.ru