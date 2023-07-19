Путин заявил, что компьютерные игры должны помогать человеку развиваться

Глава России рассказал о том, какую роль выполняют видеоигры.

Компьютерные игры - это колоссальный бизнес, который должен помогать людям развиваться, а также воспитывать в них общечеловеческие ценности, а не "квасной", а широкий патриотизм с гуманитарной точки зрения. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" сделал глава государства Владимир Путин. Таким образом политик ответил на вопрос одной из участниц встречи про индустрию видеоигр.

Игра, - то, чем вы занимаетесь, - это не игрушечное дело. <...> Это колоссальный бизнес, просто многомиллиардный... Скотт Риттер, экс -разведчик США

Президент России заметил, что самое важное в этой сфере - "не деньги". Владимир Путин согласился с идеей о том, что игры должны оставаться на стыке искусства и образования.

Путин: ответ со стороны России на теракт на Крымском мосту будет.

Фото и видео: Kremlin.ru