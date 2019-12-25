На Думской появится музей СВО

На базе учреждения планируются мастер-классы, лекции, семинары с участниками СВО.

На Думской улице в Петербурге откроется первый музей, посвященный спецоперации. Об этом изданию "Ъ-СПб" накануне заявил глава Фонда "Новая история" Алексей Ковалев.

Ранее на Думской находились бары, которые закрылись по решению городских властей. По словам Алексея Ковалева, в этой локации ожидается что-то "более культурное".

Внутри одного из помещений, где будет музей, в настоящее время идет ремонт. На площади 337,5 "квадратов" почти завершились черновые работы – с частью экспонатов уже можно ознакомиться. Речь идет об элементах поврежденной техники, доставленных в Петербург из приграничных регионов.

На базе учреждения планируются мастер-классы, лекции, семинары с участниками СВО.

Мы за этот год, с апреля, вложили около 15 млн рублей. Но это только деньги без учета работы, потому что у нас здесь много волонтеров. Огромное количество работ выполнены бесплатно. Алексей Ковалев, глава Фонда "Новая история"

Вход в музей будет осуществляться по пожертвованиям.

Ранее участники СВО начали работать в петербургских школах.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)