Участники СВО начали работать в петербургских школах

Они ведут предмет "Основы безопасности и защиты Родины".

В Петербурге четырех участников СВО привлекли к преподаванию в школах. Они ведут предмет "Основы безопасности и защиты Родины", пишет "Фонтанка" 11 сентября, ссылаясь на городской комитет по образованию.

Военнослужащие работают в школах Невского, Красносельского, Колпинского и Калининского районов. Один из них заявил, что уже занимал должность в образовательном учреждении, но не учителя, а завхоза.

"Основы безопасности и защиты Родины" ранее были "Основами безопасности жизнедеятельности". Нововведение вступило в силу с этого учебного года.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)