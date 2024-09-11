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Участники СВО начали работать в петербургских школах
Сегодня, 15:51
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Участники СВО начали работать в петербургских школах

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Они ведут предмет "Основы безопасности и защиты Родины".

В Петербурге четырех участников СВО привлекли к преподаванию в школах. Они ведут предмет "Основы безопасности и защиты Родины", пишет "Фонтанка" 11 сентября, ссылаясь на городской комитет по образованию. 

Военнослужащие работают в школах Невского, Красносельского, Колпинского и Калининского районов. Один из них заявил, что уже занимал должность в образовательном учреждении, но не учителя, а завхоза. 

"Основы безопасности и защиты Родины" ранее были "Основами безопасности жизнедеятельности". Нововведение вступило в силу с этого учебного года.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: участники сво, школы петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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