Изменения внесут ряд в учебных предметов в Петербурге

Один из таких предметов – "Основы безопасности и защиты родины", ранее известный как "Основы безопасности жизнедеятельности".

В школах Петербурга произошли изменения в учебных предметах. Об этом сообщила председатель городского комитета по образованию Наталия Путиловская на пресс-конференции ТАСС.

С 1 сентября переформатированы учебные предметы, которые ранее существовали, но с новыми требованиями, учебным оборудованием и программами. Один из таких предметов – "Основы безопасности и защиты родины", ранее известный как "Основы безопасности жизнедеятельности". Другой предмет, который также появится в обновленном виде с этого учебного года во всех российских школах, – это "Труд" или "Технология" для мальчиков и девочек.

Учитель "Технологии" в лицее № 369 Красносельского района Светлана Дымбовская отметила, что целью освоения содержания программы является формирование технологической грамотности, творческого и креативного мышления. Мальчики могут свободно посещать мастерские девочек, а девочки могут свободно выражать желание работать в мастерской.

Учитель школы № 47 с углубленным изучением отдельных предметов имени Лихачева Петроградского района Владимир Чумаков, в свою очередь, заявил, что ОБЖ будут преподавать в несколько ином формате. По мнению преподавателя, интерес к этому предмету растет.