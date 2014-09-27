Путин побывал на заводе в Петербурге, где производят БПЛА

Кроме того, с 2021 года предприятие активно развивает направление малых космических аппаратов.

Президент России Владимир Путин посетил "Специальный технологический центр" (СТЦ) в Санкт-Петербурге — одно из ведущих предприятий страны, специализирующееся на производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), радиоэлектронных систем и комплексов связи. В ходе визита президенту продемонстрировали последние разработки компании, а также рассказали о перспективах развития производства в стратегически важных направлениях.

Основанный в 2001 году, "Специальный технологический центр" располагает мощной производственной базой полного цикла, что позволяет предприятию самостоятельно разрабатывать, производить, вводить в эксплуатацию и обслуживать свои изделия. Среди продукции СТЦ — беспилотники серии "Орлан", которые считаются одними из самых востребованных и эффективных в мире в своем классе.

Кроме того, с 2021 года предприятие активно развивает направление малых космических аппаратов типа CubeSat. В рамках этого проекта был создан собственный центр управления полетами.

Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, структурные подразделения центра находятся в 16 регионах России.

Петербург 19 сентября встал в пробку в 10 баллов.

Видео:Telegram/ Кремль. Новости