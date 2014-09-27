Петербург 19 сентября встал в пробку в 10 баллов

Такая ситуация наблюдается в 14:00.

Днем 19 сентября движение по Петербургу оказалось практически парализованным. К двум часам дня пробки в городе достигли 10 баллов, что на 6 баллов выше обычного для этого времени. Основные причины — проведение Евразийского женского форума и визит президента Владимира Путина, из-за чего на многих участках дорог ввели ограничения и временно перекрыли трассы.

Особенно плотное движение наблюдается на Софийской улице, проспектах Славы, Обуховской Обороны, шоссе Революции, Пискаревском и Заневском проспектах, где пробки достигли девяти-десяти баллов. Эти участки обычно отличаются свободным движением в дневные часы, но сегодня они оказались перегружены.

Серьезные заторы в пять километров и более наблюдаются на Дороге жизни, Рябовском и Мурманском шоссе, проспекте Непокоренных, Шафировском проспекте и Витебском проспекте. В обычные дни на этих участках можно проехать за 5-20 минут, однако из-за перегруженности движение может занять до двух часов.

По прогнозу сервиса Яндекс.Пробки, заторы снизятся до 6 баллов только к восьми вечера.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Яндекс.Карты