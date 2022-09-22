Путин: Ленин, Сталин и Николай II сделали Россию великой державой

Глава РФ рассказал о важных государственных деятелях.

Ленин, Сталин и Николай II сделали Россию великой державой. Об этом участникам торжественного концерта в Великом Новгороде заявил российский президент Владимир Путин. Он выступил на мероприятии, посвященному 1160-летию государственности страны. Политик отметил, что прошло не так много времени для того, чтобы давать оценку советским руководителям, а также царю Николаю II.

Знаете, я то вписывал в этот текст, то зачеркивал такие имена как Николай II, Ленин Сталин. Судя по всему, не так уж много с исторической точки зрения, прошло времени для того, чтобы давать полноценные объективные оценки, лишенные текущей политической конъюнктуры. Владимир Путин, президент РФ

По мнению лидера РФ, все вышеуказанные государственные деятели, труженики, воины, первопроходцы, ученые, святые, а самое главное, народ, сделали из России мировую державу и определили ее будущее и судьбу.

Путин назвал суверенитет страны гарантией свободы каждого россиянина.

Фото и видео: Kremlin.ru