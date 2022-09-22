Глава РФ рассказал, что власть должна служить народу.

Российский президент Владимир Путин назвал суверенитет страны гарантией свободы каждого россиянина. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления на торжественной церемонии празднования 1160-летия с момента образования государственности. Политик добавил собравшимся участникам мероприятия, что ответственная и сильная власть будет служить народу.

Суверенитет - это гарантия свободы каждого, и в нашей традиции, человек не может чувствовать себя по-настоящему свободным, если не свободен его народ, Отечество, Россия, Родина. Владимир Путин, президент РФ

Политик призывает коллег из правительства заниматься поддержкой по ключевым вопросам внутренней и внешней повестки России. По словам Владимира Путина, это станет залогом для успешного и безопасного государственного развития в качестве одного из центров формирующегося сейчас многополярного миропорядка.

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Фото и видео: Kremlin.ru