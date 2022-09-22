Путин: "Сколько можно летать на иностранных самолетах?"

Глава РФ призвал активнее заниматься импортозамещением и тиражировать авианаработки.

Российский президент Владимир Путин задался вопросом о том, сколько можно летать на иностранных самолетах. Об этом глава государства упомянул в ходе выступления перед руководителями инженерных школ страны. Политик уточнил, что говорит о воздушных средствах, которые на текущий момент находятся в лизинге. По мнению лидера РФ, через два или три года государству потребуется отечественные двигатели для авиационного направления.

Здесь вот не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот закрыли, Минтранс оставил на территории России те машины, которые были взяты в лизинг, просто оставили и все, потому что посчитали это правильным. Владимир Путин, президент РФ

Глава России отметил, что собственные самолеты и разработки у страны есть, однако их нужно тиражировать, улучшать качество. По мнению Владимира Путина, это направление очень востребовано в стране и по нему требуется добиться наработок.

Путин: развитие чистого водорода будет востребовано в будущем.

Фото и видео: Telegram / Kremlin Russian