Глава РФ рассказал о необходимости работать с возобновляемыми источниками энергии.

Развитие чистого водорода будет востребовано в будущем. Соответствующее заявление в ходе общения с руководителями инженерных школ сделал глава государства Владимир Путин. Российский лидер отметил, что речь идет о неисчерпаемом источнике энергии и самом распространенном элементе в космическом пространстве и Вселенной. Один из участников мероприятия отметил, что работает над новым ректором нового типа. Этот объект может стать основой для технологии получения водорода.

Чистый водород точно будет востребован, других альтернативных таких видов источников энергии, наверное, не просматривается, ни ветер, ни солнце не сопоставимы с водородом. Владимир Путин, президент РФ

Лидер РФ добавил, что развитие технологий, связанных с водородом, в стране является одним из серьезных направлений по целому ряду сфер. В первую очередь эти инновации помогают в энергетической отрасли. Глава РФ пояснил, что когда углеводороды будут позволять реализовывать планы, то у Москвы получится сохранить за собой лидирующие позиции. Сейчас же, по мнению Путина, есть только "хотелки у кого-то на Западе".

Путин назвал Россию лидером по беспилотному транспорту.

Фото и видео: Telegram / Kremlin Russian

