Глава РФ оценил наработки страны в данной отрасли.

Российский лидер Владимир Путин назвал Россию лидером по беспилотному транспорту. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед руководителями инженерных школ и индустриальными партнерами. Политик считает, что по данному направлению стране не следует догонять мир, так как отрасль находится в продвинутом состоянии.

В сфере беспилотного транспорта мы не являемся в целом догоняющими. Вот это очень важно. И в определенной степени мы даже лидерами в чем-то являемся. И это лидерство нужно сохранять и упрочнять. Владимир Путин, президент РФ

Политик пояснил, что использование беспилотного транспорта, как автомобильного, так и морского, авиационного, позволяет государству решать многие задачи в самых разных сферах. Речь идет как о повышении обороноспособности, так и экономическом развитии отдельных производственных отраслей. Владимир Путин пояснил, что вопросом занимаются не только отечественные компании КАМАЗ или "Яндекс", но и другие. Он считает, что российские разработки являются перспективными и интересными.

Путин предостерег тех, кто шантажирует Россию ядерным оружием.

Фото и видео: Telegram / Kremlin Russian

