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Посла России вызвали в польский МИД из-за слов Путина

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Павел Яблоньский считает слова главы России провокационными.

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев был вызван в польское министерство по иностранным делам в связи с заявлениями президента Владимира Путина о том, что руководство Советского Союза и Иосиф Сталин помогли властям Польши сохранить свою независимость и государственность. Соответствующее заявление перед местными журналистами сделал заместитель главы внешнеполитического ведомства Павел Яблоньский. Дипломат пояснил, что иностранного дипломата ожидали к 10 часам утра. Это мероприятие якобы проводилось продолжительный период времени.

В связи с провокационными заявлениями президента России Владимира Путина, а также угрозами в адрес Польши и другими недружественными действиями Российской Федерации в отношении Польши и в отношении наших союзников.

Павел Яблоньский, замглавы МИД Польши

В Варшаве объяснили задержание борта с делегацией ЮАР в аэропорту.

Фото и видео: YouTube / TVP Info

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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