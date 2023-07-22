Посла России вызвали в польский МИД из-за слов Путина

Павел Яблоньский считает слова главы России провокационными.

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев был вызван в польское министерство по иностранным делам в связи с заявлениями президента Владимира Путина о том, что руководство Советского Союза и Иосиф Сталин помогли властям Польши сохранить свою независимость и государственность. Соответствующее заявление перед местными журналистами сделал заместитель главы внешнеполитического ведомства Павел Яблоньский. Дипломат пояснил, что иностранного дипломата ожидали к 10 часам утра. Это мероприятие якобы проводилось продолжительный период времени.

В связи с провокационными заявлениями президента России Владимира Путина, а также угрозами в адрес Польши и другими недружественными действиями Российской Федерации в отношении Польши и в отношении наших союзников. Павел Яблоньский, замглавы МИД Польши

В Варшаве объяснили задержание борта с делегацией ЮАР в аэропорту.

Фото и видео: YouTube / TVP Info