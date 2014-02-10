Павел Яблоньский заметил, что гости не предоставили Варшаве перечень запрещенного груза на борту.

В Варшаве объяснили задержание борта с делегацией ЮАР в аэропорту. Подробностями инцидента в эфире местной радиостанции RMF FM поделился заместитель польского министра по иностранным делам Павел Яблоньский. Дипломат напомнил о том, что официальная делегация из ЮАР (Южно-африканской республики) во время своего рабочего визита в европейском государстве не внесла в декларацию большое количество оружия, которое было на борту самолета.

Это не было так, что мы не позволили делегации ЮАР покинуть самолет. Делегация могла покинуть самолет... Там были определенные процедурные нарушения, речь идет о опасных материалах. Там было большое количество незаявленного ранее оружия. Павел Яблоньский, замглавы МИД Польши

Чиновник рассказал прессе, что принципы и процедуры по визитам в Польше достаточно ясные. Все то, что иностранные официальные лица и гости хотят ввезти из небезопасных материалов, должно быть заранее заявлено Варшаве. Однако в реальности такие формальности не были исполнены. Поэтому местная пограничная служба не выразила согласия с такой ситуацией.

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Фото и видео: YouTube / RMF24