МИД Польши раскритиковал условия Киева для эксгумации жертв Волынской резни

Павел Яблоньский оценил слова главы украинского Института национальной памяти Антона Дробовича.

Выставление украинским правительством условий Варшаве для эксгумации останков жертв Волынской резни – неприемлемо. Такое мнение в эфире местной радиостанции RMF FM высказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. Чиновник рассчитывает на то, что мнение руководителя украинского Института национальной памяти по данному вопросу не соответствует официальной позиции киевского режима. Ранее Антон Дробович пояснил, что в Киеве не разрешат организовать эксгумацию останков жертв Волынской резни до того момента, пока не будет восстановлен памятник бойцам УПА (запрещенная на территории России экстремистская организация) в Польше на границе Подкарпатского и Люблинского воеводств.

Во-первых, вес этих вопросов не имеет какой-либо симметрии. Во-вторых, выставление каких-либо условий в данном вопросе – это абсолютно неправильно... Это очень неумные слова господина Дробовича. Павел Яблоньский, глава замглавы МИД Польши

Замглавы МИДа Польши подчеркнул, что Варшава уже фактически приступила к эксгумации останков жертв Волынской резни, расположенных на территории Украины. Мероприятия ведутся в тех места, которые были согласованы с руководством страны в ноябре 2022 года.

Польша засекретила часть информации о найденной на ее территории ракете.

Фото и видео: YouTube / RMF24