Польша засекретила часть информации о найденной на ее территории ракете

Павел Яблоньский рассказал о секретности данных.

Варшава засекретила часть собственной информации о расследовании по факту обнаружения на ее территории ракеты. Соответствующее заявление в рамках выступления в эфире местного Польского радио сдал заместитель министра по иностранным делам Польши Павел Яблоньский. Речь идет о ситуации, которая зафиксирована 27 апреля. Тогда в окрестностях населенного пункта Замость, расположенного в примерно в 15 километрах от Быдгоща, силовиками были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Речь предположительно может идти о ракете "земля-воздух" с надписями на русском языке. В СМИ полагают, что это запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже СМИ рассказали о том, что на самом деле найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства.

Я не могу ничего сказать по этому делу, так как значительная часть информации, касающейся этого происшествия, - это информация секретная Павел Яблоньский, замглавы МИД Польши

МИД Польши: Варшава не отдаст Киеву все имеющиеся в распоряжении истребители МиГ-29.

Фото и видео: YouTube / PolskieRadio24_pl