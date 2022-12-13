МИД Польши: Варшава не отдаст Киеву все имеющиеся в распоряжении истребители МиГ-29

Павел Яблоньский заметил, что Минобороны держит поставки в секрете.

Польша не намерена отдавать украинским властям все свои истребители МиГ-29. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции RMF FM сделал заместитель министра по иностранным делам Павел Яблоньский. Ранее стало известно о том, что по последним данным на вооружении ВВС страны находятся 22 самолета МиГ-29А и шесть боевых самолетов МиГ-29УБ. Глава государства Анджей Дуда сообщил общественности о том, что киевский режим в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. Осуществить аналогичные поставки обещала для ВСУ и Словакия.

Эта процедура проходит в тайне для того, чтобы она прошла эффективно. Думаю, что мы не будем отдавать все. Точно не в одном транспорте. Я точно не скажу, как это будет происходить. Минобороны пока предпочитает держать в секрете это дело. Павел Яблоньский, замглавы МИД Польши

МИД Польши в ходе визита Байдена поднимет тему отправки Киеву боевых самолетов.

Фото и видео: YouTube / RMF 24