МИД Польши в ходе визита Байдена поднимет тему отправки Киеву боевых самолетов

Павел Яблоньский напомнил о задачах союзников по обеспечению военной поддержки Киеву.

Польское внешнеполитическое ведомства в ходе рабочего визита американского президента Джо Байдена поднимет тему отправки киевскому режиму боевых западных самолетов в качестве военной помощи со стороны НАТО. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции "Польское радио" сделал заместитель главы министерства по иностранным делам Павел Яблоньский. Дипломат пояснил прессе, что не намерен опережать факты, однако обсуждения вопроса ведутся совместно с международными союзниками. Варшава надеется, что киевский режим получит любое оружие, которое ему необходимо на поле сражения в регионе и необходимое для национальной обороны страны.

Мы обсуждаем и будем говорить об этом сегодня с президентом США, а также завтра во время саммита восточного фланга НАТО - "Бухарестской девятки". Будем говорить о том, как должна выглядеть дальнейшая военная поддержка. Павел Яблоньский, замглавы МИД Польши

Павел Яблоньский считает, что все варианты поставок вооружения должны обсуждаться и согласовываться в рамках коллегии Североатлантического военного альянса. В Польше полагают, что в блоке есть страны, которые способны сделать больше в вопросе поддержки ВСУ.

Польша готова полностью закрыть движение через границу с Белоруссией.

Фото и видео: YouTube / PolskieRadio24_pl