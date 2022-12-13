Польша готова полностью закрыть движение через границу с Белоруссией

Павел Яблоньский рассказал о том, что Варшава беспокоится о национальной защите.

Польша готова полностью перекрыть движение через государственную границу с Белоруссией. Соответствующее заявление в эфире местного Польского радио сделал заместитель министра по иностранным делам Павел Яблоньский. Ранее стало известно, что Варшава закрывает движение грузовиков на последнем работающем контрольно-пропусном пункте с соседней республикой с 19 часов вечера 21 февраля по местному времени (в 21 часов по Москве). Неделю ранее властями был закрыт КПП в Бобровниках. Таким образом на совместной белорусско-польской границе остался лишь один пассажирский пункт пропуска Брест-Тересполь, при этом - ни одного для грузового транспорта.

Если будет такая необходимость, особенно мотивированная вопросами безопасности, то мы точно готовы. Но мы будем анализировать это по мере развития событий. Павел Яблоньский, замглавы МИД Польши

Эксперт отрицает, что правительственные решения о закрытии пунктов пропуска с Минском являются политически мотивированными. По мнению дипломата, такие постановления одобряются чиновниками исключительно, основываясь на политических факторах. Он пояснил, что сейчас в регионе остаются такие компании-перевозчики и товары, которые могут проезжать на европейскую территорию через границу. Однако в случае роста угрозы для национальной безопасности "решения могут быть приняты".

В Варшаве призвали поставлять Киеву все виды оружия.

Фото и видео: YouTube / PolskieRadio24_pl