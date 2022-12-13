Павел Яблоньский призвал отказаться от лимитов в военной помощи для ВСУ.

В Варшаве призвали поставлять Киеву все виды оружия. Соответствующее заявление в эфире местного "Польского телевидения" сделал заместитель министра по иностранным делам Павел Яблоньский. Дипломат пояснил журналистам, что Вооруженные силы Украины нуждаются как в оборонном, так и наступательном вооружении от стран коллективного Запада и других международных союзников. По словам эксперта, в стране не должно быть никаких лимитов или других ограничений по поставленной технике для ВСУ. Он добавил, что какое-то оружие не передается только из-за того, что имеет большую дальность.

На наш взгляд, сейчас нет смысла разделять оружие на оборонительное или наступательное, то или иное. Украина обороняется, любое оружие, которое мы поставляем Украине, – это оборонительное вооружение. Павел Яблоньский, замглавы МИД Польши

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Фото и видео: YouTube / TVP Info