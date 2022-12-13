В МИД Польши оценили перспективу выплат Германией репараций

Шимон Шинковский призвал Германию принять на себя ответственность за поставку времен Второй мировой войны.

Во внешнеполитическом польском ведомстве оценили перспективу выплат Германией репараций за ущерб, причиненный государству во время Второй мировой войны. В эфире местной радиостанции Zet министр правительства по европейским делам Шимон Шинковский уточнил, что вопрос не будет решен и урегулирован на протяжении нескольких поколений. Он уверен в том, что говорит о праве детей и внуков по нереализованной обязанности со стороны ФРГ, которую Берлин должен принять на себя.

В перспективе ближайших нескольких месяцев, скорее всего, нет, в перспективе ближайших нескольких лет, возможно, тоже нет, но в перспективе нескольких поколений, я убежден, что да. Шимон Шинковский, министр Польши

Напомним, что ранее Варшава потербовала от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны.

Польша заявила, что обучит и оснастит танками и БМП украинскую бригаду.

Фото и видео: YouTube / Радио ZET