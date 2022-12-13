В МИД Польши оценили перспективу выплат Германией репараций

Во внешнеполитическом польском ведомстве оценили перспективу выплат Германией репараций за ущерб, причиненный государству во время Второй мировой войны. В эфире местной радиостанции Zet министр правительства по европейским делам Шимон Шинковский уточнил, что вопрос не будет решен и урегулирован на протяжении нескольких поколений. Он уверен в том, что говорит о праве детей и внуков по нереализованной обязанности со стороны ФРГ, которую Берлин должен принять на себя.
В перспективе ближайших нескольких месяцев, скорее всего, нет, в перспективе ближайших нескольких лет, возможно, тоже нет, но в перспективе нескольких поколений, я убежден, что да.
Шимон Шинковский, министр Польши
Напомним, что ранее Варшава потербовала от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны.
Польша заявила, что обучит и оснастит танками и БМП украинскую бригаду.
Фото и видео: YouTube / Радио ZET
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