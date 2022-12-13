Польша заявила, что обучит и оснастит танками и БМП украинскую бригаду

Мариуш Блащак рассказал о новом пакете помощи для ВСУ от Варшавы.

Польша заявила, что обучит и оснастит танками Т-72 и боевыми машинами пехоты (БМП) украинскую военную бригаду. Соответствующее заявление перед журналистами сделал местный министр по обороне Мариуш Блащак, который выступил перед общественностью после завершения встречи рабочей группы Запада по предоставлению военной помощи киевскому режиму, проводимой на американской базе "Рамштайн" в Германии. Чиновник пояснил, что со стороны Варшавы новые поставки будут осуществлены до конца марта. Специалист добавил, что в ходе встречи он представил коллегам-министрам новый польский пакет военной помощи Украине.

Мы можем до конца марта как оснастить, так и обучить украинских солдат в количестве до одной бригады (от 1 тыс. военнослужащих). Это БМП и танки Т-72, которые у нас еще остались Мариуш Блащак, глава Минобороны Польши



Чиновник пояснил, что такая поддержка возможна, так как власти страны позаботились об оснащении собственной армии Войска Польского новым современным вооружением - эквивалентом устаревших образцов. Сейчас страна имеет на службе корейские танки К2, гаубицы К9. В этом году будут еще поставки. В армии будут представлены реактивные системы залпового огня американского производства HIMARS, американские танки Abrams.

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Фото и видео: YouTube / Onet News