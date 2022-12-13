Польша создает новую пехотную дивизию на востоке

Мариуш Блащак рассказал о формировании нового боевого подразделения.

Варшава создает новую пехотную дивизию на востоке страны. Соответствующее заявление в ходе выступления перед местными журналистами сделал глава польского министерства по обороне Мариуш Блащак. Известно, что эта дивизия будет сформирована из четырех бригад по четыре батальона, она станет пятой по счету тактическим боевым соединением Войска польского. Это подразделение создается по аналогии с 18-ой механизированной дивизия.

Между 16-й механизированной дивизией, которая действует прежде всего в Варминско-Мазурском воеводстве и 18-й механизированной дивизией, которая действует в основном в Мазовецком и Люблинском воеводствах, появится 1-я дивизия Пехоты легионов. Мариуш Блащак, министр по обороне Польши

Министр пояснил, что в первую очередь дивизия начнет работу на территории Подлянского воеводства.

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