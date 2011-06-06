Алиханов предложил продать Польше стройматериалы для строительства стены на границе

Глава региона с юмором оценил идею Варшавы по "защите себя от мигрантов".

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил продать Польше строительные материалы для строительства стены на государственной границе с Россией. Соответствующее заявлением чиновник сделал в интервью с журналистами "РИА Новостей". Он с иронией оценил инициативу Варшавы о созданию разделительной линии между странами.

С учетом стоимости газа обжигать кирпичи в Польше сильно дорого, но у нас в Краснознаменске есть отличный завод "Пятый элемент", мы готовы им, если надо, продать стройматериалы, пожалуйста. Даже со скидкой небольшой. Антони Алиханов, глава Калининградской области

Рнее польский министр по обороне Мариуш Блащак уточнил, что меры по усилению безопасности на границе объяснил тем, что калининградский аэропорт "Храброво" открыт для рейсов с Ближнего Востока и из Африки. По словам Антона Алиханова, это "нездоровая паранойя отдельных поляков". Он напомнил, что Польша не видела никакой миграционной угрозы даже во время проведения там Чемпионата мира по футболу в 2018 году, когда на территории страны было много приезжих иностранцев.

Калининградские власти подсчитывают ущерб от ограничений на транзит.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

