Антон Алиханов рассказал о намерении МЭР обратиться в международный суд.

Калининградские власти подсчитывают ущерб от ограничений на транзит, введенных Литвой и Евросоюзом. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал глава региона Антони Алиханов. Эксперт пояснил, что это потребуется в тот момент, когда Россия решится на предъявление международных претензий в рамках ВТО (Всемирной торговой организации). Сейчас субъект РФ формирует позицию для чиновников из Министерства по экономическому развитию (МЭР). Спикер не может сейчас поделиться предварительными оценками нанесенного вреда от запрета перевозки санкционных грузов.

Эта ситуация является грубым нарушением обязательств Литвы и Европы перед Россией по обеспечению беспрепятственного транзита грузов в Калининград и из него. И мы формируем расчеты по тому ущербу, который они наносят. Антон Алиханов, глава Калининградской области

Антон Алиханов напомнил о том, что европейские ограничения по отношению к российскому региону действуют уже не первый месяц, поэтому отечественные грузоотправители и грузополучатели несут дополнительные расходы, недополучают прибыль.

В Калининграде опасаются, что Литва может запретить транзит в регион.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости