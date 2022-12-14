В Калининграде опасаются, что Литва может запретить транзит в регион

Антон Алиханов сообщил об угрозе, исходящей от Вильнюса.

В Калининграде опасаются, что Литва может запретить транзит в российский регион. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал губернатор области Антон Алиханов. Чиновник сообщил, что власти в Вильнюсе с 18 июня запретили перевозить по государственной территорию в Калининградскую область товары, которые оказались под европейскими и западными санкциями. В частности, речь идет о строительных материалах, металле, цементе, алкогольной продукции, удобрениях, икре. В общей сложности санкционные товары являются почти половиной общего транзита.

Есть, конечно. Если бы у нас не было опасений, мы бы в конце 2016 года не принимали решение, что паромы необходимо строить. Конечно, есть. Антон Алиханов, глава Калининградской области

В Петербург отказались запускать паром Princess Anastasia из Калининграда.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости