В Петербург отказались запускать паром Princess Anastasia из Калининграда

Алиханов отмечает, что это судно 1986 года и "в условиях санкционного давления непонятно как его обслуживать в том случае, если что-то сломается".

В четверг, 15 сентября, губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о возможном привлечении на рейсы из Петербурга парома "Принцесса Анастасия". Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

По словам Алиханова, владельцы парома ищут покупателя, они предлагали приобрести его "за много миллиардов рублей". Однако "мы не видим в этом целесообразности". Алиханов отмечает, что это судно 1986 года и "в условиях санкционного давления непонятно как его обслуживать в том случае, если что-то сломается".

Кроме этого, стоимость поездки на лайнере начиналась бы от 15 тыс. рублей. Губернатор Калининградской области заявил, что "спроса на 2,5 тыс. кают, даже если они все будут по 15 тыс. рублей, а это "от", просто не будет. Это будут деньги, выброшенные на ветер".

Фото: MOBY SPL Princess Anastasia