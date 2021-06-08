Соловьев выступил против критики в адрес Бузовой

По его словам, Бузова пришла к успеху тяжелым трудом.

Телеведущий Владимир Соловьев заступился за Ольгу Бузову. Артистку начали активно критиковать после объявления о ее участии в спектакле "Чудесный грузин", посвященном биографии Иосифа Сталина. Об этом он заявил в своем шоу на YouTube-канале.

Соловьев подчеркнул, что ему не импонирует Бузова. Но после того, как она получила роль в МХАТе, на неё посыпались необоснованные обвинения. Как уточнил Соловьев, Бузова не Милохин, которого пригласили на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Ни тебе крестного, ни тебе папы – бывшего мэра, ни тебе мамы-сенатора, ни тебе друзей, которым можно пожаловаться, ни тебе олигархов в окружении. Владимир Соловьев, телеведущий

Соловьев добавил, что актерам нужно оставить "при себе право на сомнение". Он не исключает, что у Бузовой получится хорошая роль в постановке.

Ранее мы сообщили, что суд в Нидерландах озвучил версию крушения МН17.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE