Суд в Нидерландах озвучил версию крушения МН17

Стинхейс зачитывая досье уточнил, что любой сценарий о том, что другая ракета могла сбить самолет, не является правдоподобной.

Судья Хендрик Стинхейс озвучил выводы следственной группы по делу о крушении рейса МН17. Выяснилось, что единственным возможным сценарием является тот, согласно которому самолет был сбит ЗРК "Бук". Об этом пишут РИА Новости.

Пока неизвестно о какой именно модификации ракеты шла речь. Сейчас суд обсуждает вопросы, связанные с расследованием и материалами дела. Как уточнил судья, эксперты заявили, что повреждения самолета сопоставимы с повреждениями при воздействии ракетного комплекса "Бук". По его словам, прокуратура Нидерландов выступила обвинителем основываясь на этих выводах.

Напомним, что суд по делу о крушении МН17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Фигурантами дела выступают россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Остальные подозреваемые проходят по делу заочно.

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