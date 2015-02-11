Следствие по делу МН17 запросило информацию у военных РФ

Она касается предполагаемой доставки ЗРК "Бук" на Украину с территории России.

Совместная следственная группа, которая проводит расследование по уголовному делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17 на Украине в 2014 году, обратилась к российским военным. Об этом информирует пресс-служба полиции Нидерландов.

Ведомство нуждается в информации о предполагаемой доставке ЗРК "Бук" на Украину с территории России.

Российским военнослужащим, обладающими большими данными, такими как фотографии, видео, электронные письма и официальные документы, предлагается поделиться этой информацией с Совместной следственной группы. из сообщения полиции Нидерландов

Напомним, малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, рухнул под Донецком 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. ССГ утверждает, что лайнер сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Москва не подтверждает этого. По данным Генеральной прокуратуры РФ, у России есть подтверждение того, что "Бук" принадлежал украинской стороне и выстрел также был произведен с территории, контролируемой Киевом, а не ополченцами Донбасса.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Донбасс ждет правды о расследовании трагедии малайзийского Boeing 777.

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