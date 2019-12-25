Пушилин: Донбасс ждет правды о расследовании трагедии малайзийского Boeing

В ДНР призвали следствие обратить внимание на информацию, которая имеется на Донбассе.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Донбасс ждет правды о расследовании трагедии малайзийского Boeing 777, который упал 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек из десяти государств. Все они погибли. В ДНР почтили память пассажиров и экипажа рейса MH17. Глава ДНР выступил с речью на митинге, состоявшемся около села Грабово. В акции приняли участие местные жители и чиновники.

Нам нечего скрывать, нам нужна правда. Мы знаем, что такое терять близких. Мы разделяем боль утраты родственников погибших в этой чудовищной катастрофе. Донбассу нужна правда, а погибшим - вечная память. Денис Пушилин, глава ДНР

Чиновник рассказал, что ДНР с первых дней после трагедии выражает готовность предоставить информацию. При этом следственные органы до сих пор не проявили интереса по этому направлению.Пушилин не понимает, почему при такой открытости со стороны ДНР позиция следствия остается неактивной. Он сам предположил ответ. Пушилин полагает, что "они знают, но не могут озвучить настоящего виновника".

Зеленский заявил о важности наказания виновных в крушении Boeing для будущих поколений.

Фото: YouTune/РУССКИЙ ЦЕНТР