Зеленский заявил о важности наказания виновных в крушении Boeing для будущих поколений

На Украине чтят жертв трагедии, которая произошла семь лет назад.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о важности наказания виновных в крушении Boeing 777 для будущих поколений. Обращение политика опубликовано на официальном сайте офисом главы государства. В Киеве вспоминают 298 жертв трагедии с малазийским пассажирским самолетом. Трагедия произошла семь лет назад на Донбассе. Страна следит за расследованием в международном суде Гааги и надеется на сотрудничество по выяснению причин произошедшего.

Мир и Украина помнят о 298 жертвах "Малайзийских авиалиний". Привлечение к ответственности виновных в катастрофе важно не только для родственников погибших людей, но и для будущих поколений. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что самолет Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии"выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Воздушный борт разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Жертвами стали граждане десяти государств. В числе подозреваемых - группа из четырех фигурантов. Обвиняется экс-глава ополченцев ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), а также его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Суде над ними ведется с 9 марта. Они якобы занимались доставкой комплекса "Бук" на территорию Украины из РФ.

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Фото: Youtube / UATV Channel