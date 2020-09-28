Голландский суд отказался допрашивать специалиста из США по делу MH17

Он утверждает, что спутники запечатлели ракетный удар по "Боингу".

Суд Голландии заявил, что не видит смысла допрашивать специалиста из Соединенных Штатов по делу о крушении самолета рейса MH17. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на заявление судьи Хендрика Стинхейса.

Данный эксперт утверждает, что на спутниковых снимках, которые были предоставлены ранее, запечатлен пуск ракеты по малайзийскому "Боингу", который потерпел крушение под Донецком в 2014 году.

Ранее с призывом рассмотреть данные снимки обратилась защита гражданина РФ Олега Пулатова.

Слушания по делу о крушении воздушного судна в нидерландском суде приостановили до 6 сентября.

Напомним, малайзийский "Боинг", который осуществлял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком летом 2014 года. На борту находились около 300 человек. Все они погибли. Следственная группа утверждает, что воздушное судно сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. В России отвергают это. В Генеральной прокуратуре РФ заявляют, что у ведомства имеются доказательства о причастности к запуску ракеты военнослужащих ВСУ.

Ранее следствие отклонило показания свидетеля о пуске ракеты в MH17 из зоны Вооруженных сил Украины.

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