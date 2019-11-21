Суд по MH17 приобщил к делу фото "Бука" из соцсетей

Фотография подтверждает нахождение ЗРК "Бук" в районе Снежного в день трагедии.

Судья Хелейн Керстенс-Фокенс сообщила, что к делу о крушении рейса MH17 приобщили фотографии из социальных сетей, подтверждающие нахождение ЗРК "Бук" в районе Снежного в день ЧП. Об этом сообщает РИА Новости.

Окружной суд Гааги в четверг, 10 июня, завершил представление досье по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. Судьи три дня в краткой форме рассказывали о документах, предоставленных прокуратурой. В том числе освещалось, какая аудиовизуальная информация используется в качестве доказательств и о чем рассказывали свидетели.

Накануне стало известно, что следствие отклонило показания свидетеля о пуске ракеты в MH17 из зоны ВСУ.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, рухнул под Донецком 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Расследование следственной группы, под руководством генпрокуратуры Нидерландов, утверждает, что лайнер сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Москва не подтверждает этого. По данным генпрокуратуры, у России есть подтверждение того, что "Бук" принадлежал украинской стороне и выстрел также был произведен с территории, контролируемой Киевом, а не сепаратистами.

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