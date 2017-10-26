Улики могут быть обнародованы до конца года.

Малайзия призывает обнародовать все свидетельства по крушению МН17 на Украине. В МИДе страны заявили, что не могут делать выводы о чьей-либо виновности без изучения данных. Глава ведомства Сайфуддин Абдалла заявил, что перекладывать вину за трагедию на подозреваемых преждевременно. Об этом политик рассказал во время встречи с российским дипломатом Сергеем Лавровым. В малайзии надеются, что все улики будут доступны для расследования до конца 2019 года.

Продолжим делать все возможное, чтобы все улики были обнародованы прокомментировал спикер

Сергей Лавров прокомментировал, что до сих пор у общественности нет информации с украинских радаров. Комиссия по расследованию также не получила сведения со спутников США. Россия по-прежнему добивается беспристрастного изучения обстоятельств произошедшего.

Ранее Piter.tv писал о том, что Малайзия готова покупать российские самолеты вместо европейских.

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