Малайзия готова покупать российские самолеты вместо европейских

Камнем преткновения стало пальмовое масло.

Малайзия готова отказать от закупки европейских самолетов и уйти на российский рынок. Такое мнение озвучил премьер-министр Махатхир Мохамад на саммите стран Ассоциации государств Юго-восточной Азии (АСЕАН).

Причиной тому стал новая политика отказа ЕС от использования при производстве биотоплива пальмового масла. Малайзия и Индонезия поставляют на мировой рынок до 90% пальмового масла. В случае, если Европа перестанет закупать товар, эти страны потеряют весомую долю прибыли.

Мохамад заявил, что его страна не будет мириться с ограничением импорта и будет готова предпринять ответные меры, в частности начать покупать самолеты у России. Он призвал страны АСЕАН вместе отстаивать свои интересы и иметь твёрдую и единой позицию по всем обсуждаемым вопросам, касаемых экономических и иных интересов АСЕАН.

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Видео: YouTube/SkyShips