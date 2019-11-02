"Роскосмос" расторг контракт на производство ракеты "Ангара"

Решине было принято в конце октября.

Договор "Роскосмоса" и с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2" расторгнут. Об этом сообщает РИА "Новости".



Контракт был подписан в конце июля 2019 года. Его стоимость составляла 2,028 миллиарда рублей. В эксплуатацию ракету должны были сдать в октябре 2021 года.



Соглашение было расторгнута 30 октября по решению "Роскосмоса". О причинах данного шага не сообщается.



Видео: Роскосмос ТВ