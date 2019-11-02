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"Роскосмос" расторг контракт на производство ракеты "Ангара"

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Решине было принято в конце октября.

Договор "Роскосмоса" и с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2" расторгнут. Об этом сообщает РИА "Новости".

Контракт был подписан в конце июля 2019 года. Его стоимость составляла 2,028 миллиарда рублей. В эксплуатацию ракету должны были сдать в октябре 2021 года.

Соглашение было расторгнута 30 октября по решению "Роскосмоса". О причинах данного шага не сообщается.

Видео: Роскосмос ТВ

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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