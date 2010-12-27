Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу

Он недоволен способом коммуникации, который выбрала прокуратура.

Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу. Такие сведения предоставили "РИА Новости" со ссылкой на юристов. Спикеры считают, что подобная коммуникация между их клиентом и прокуратурой неприемлема. Органы власти должны отправлять ответ на запрос по адресу заявителя (Раша).

Вместо реакции с их стороны мой клиент получил 18 октября, то есть в день истечения поставленного им срока, электронное письмо от нидерландского журналиста из газеты De Telegraaf рассказал официальный представитель Раша

Местные журналисты заметили, что сотрудники ведомства не приняли условия, которые им предложил детектив. Ранее спикер заявил, что располагает сведениями о виновных в катастрофе и другими данными. Он добавил, что следственный комитет игнорирует имеющиеся у него доказательства. Если их не учтут в расследовании дела, то Реш намерен обратиться за помощью к России и Малайзии. Иностранец предлагает другим государствам опубликовать сведения, касающиеся падения самолета на территории Донбасса. Источник информации располагает сведениями с американских спутниковых систем. Реш готов открыть к ним доступ, если к расследованию подключат мировые СМИ.

Ранее Piter.tv писал о том, что парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17.

Фото: Pixabay.com

YouTube/

