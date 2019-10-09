Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17

Роль властей Украины в трагедии будет дополнительно изучена.

Парламент Нидерландов поддержал начало расследования в отношении Украины по делу о сбитом малазийском самолете MH17. В 2014 году воздушное судно упало на территории Донбасса. Ранее депутаты заявили о намерениях дополнительно изучить роль Украины в трагедии. О проведении нового расследования написал в Twitter член партии "Христианско-демократического призыва" Крис ван Дам.

Политик добавил, что решение принято единогласно. В ближайшее время следственные органы выясняют, почему страна не закрыла воздушное пространство, когда на ее территории начались боевые действия. Ранее глава МИДа Нидерландов заявлял, что задача будет невыполнимой из-за того, что придется сотрудничать не только с властями Украины, но и России.

Напомним, что сейчас в преступлении обвиняют нескольких человек. Среди них есть наши соотечественники, а также еще один гражданин Украины. Их считают виновными в крушении рейса MH17, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. В самолете находились 298 человек. Никто не выжил.

Ранее Piter.tv писал о том, что Нидерланды отказались называться Голландией.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Sky News