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Нидерланды отказались называться Голландией

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Власти рассчитывают обновить имидж страны.

Правительство Нидерландов решило приняло решение отказаться от названия Голландия. Об этом сообщил местный портал Adformatie.

По мнению руководства страны, образ государства необходимо обновить. Оно отметило, что Голландия ассоциируется у туристов с наркотиками и улицей красных фонарей. Именно поэтому, новый имидж страны будет строиться вокруг названия Нидерланды.

Страну с таким название будут представлять на конкурсе Евровидение-2020, Чемпионате мира по футболу 2020 и Олимпиаде-2020 в Токио.

Видео: YouTube/ expediasea

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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