В парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17

Политики хотят увидеть от МИДа факты по расследованию причастности Украины к крушению самолета.

Нидерланды потребовали от правительства изучить роль Украины в крушении MH17. Депутаты Голландии хотят закрыть вопрос воздушного пространства "над и вокруг восточной Украины". Для этого необходимо внести ясность в ситуацию. Политики попросили пояснить, какие действия предпринимают власти для дальнейшего изучения фактов. Предложение поддержали все четыре коалиционное партии, а также оппозиция.

В МИДе Голландии объяснили, что "с юридической точки зрения не видят оснований для этого". Такой ответ предоставил глава ведомства Стеф Блок. Он добавил, что расследование не будет легким, так как Нидерландам потребуется сотрудничать не только с Украиной, но и Россией.

Ранее в трагедии с пассажирским "Боенгом" обвинили трех россиян и украинца. Самолет рухнул в Донецкой области при перелете из Амстредама в Куала-Лумпур. Инцидент произошел еще в 2014 году. Погибли 298 человек. Они являлись гражданами 10 стран.

Расследованием занимается следственная группа, в которую вошли специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июне 2019 года установлены подозреваемые. Трое из них - русские, еще один - украинец. В марте 2020 года в отношении фигурантов расследования состоится судебное заседание.

Ранее Piter.tv писал о том, что Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за трагедию с MH17.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Sky News