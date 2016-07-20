Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за трагедию с MH17

Евросоюз потребовал от России передачи фигурантов расследования голландцам.

Совет Евросоюза потребовал от России признать ответственность в крушении рейса МН17 на юго-востоке Украины. Иностранные коллеги надеются на полное сотрудничество Москвы в расследовании причин трагедии. СЕ выпустил декларацию, опубликованную на официальном сайте организации. Обращение приурочено к пятилетней годовщине падения рейса МН17.

Авиакатастрофа с малазийским самолетом произошла в 2014 году. На данный момент у следствия есть четверо подозреваемых. В крушении самолета над Донбассом считают причастными Пулатова, Дубинского, Харченко и Стрелкова (Гиркина). Последний занимал должность министра обороны ДНР. Трое из фигурантов расследования - русские, еще один - украинец. Все объявлены в международный розыск. В ЕС рассчитывают, что в отношении мужчин возбудят уголовные дела. Сотрудник Госдепартамента США Морган Ортагус призвал Москву передать голландской прокуратуре подозреваемых в преступлении.

Представители комитета Государственной думы России по международным делам Ленонид Слуцкий находит призыв ЕС циничным.

Известно, что воздушное средство сбили при помощи комплекса "Бук". Самолет направлялся из Нидерландов. На борту летели 298 человек. Никому не удалось выжить.

Ранее Piter.tv писал о том, что министр обороны Сергей Шойгу представил нового заместителя.

Фото: Piter.tv