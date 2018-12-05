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Министр обороны Сергей Шойгу представил нового заместителя

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Заместителем министра стал экс-глава Ингушетии.

Министр обороны России Сергей Шойгу представил высшему командному составу ведомства своего нового заместителя. Должность получил Юнус-Бек Евкуров. 

Глава министерства надеется, что знания и опыт Евкурова помогут успешно справляться с поставленными задачами на новом рабочем месте. В обязанности чиновника войдет контроль за безопасностью полетов авиации, а также боевой подготовкой. 

Генерал-лейтенант Евкуров будет осуществлять руководство Главным управлением боевой подготовки и Службой безопасности полетов авиации

прокомментировал назначение Шойгу

Напомним, что ранее замглавы Министерства занимал пост главы Ингушетии. 

Ранее Piter.tv писал о том, что в Мексике блогера из России приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство местного.

Фото и видео: Telegram/Силовики

Теги: министр обороны, сергей шойгу, юнус-бек евкуров
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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