Министр обороны Сергей Шойгу представил нового заместителя

Заместителем министра стал экс-глава Ингушетии.

Министр обороны России Сергей Шойгу представил высшему командному составу ведомства своего нового заместителя. Должность получил Юнус-Бек Евкуров.

Глава министерства надеется, что знания и опыт Евкурова помогут успешно справляться с поставленными задачами на новом рабочем месте. В обязанности чиновника войдет контроль за безопасностью полетов авиации, а также боевой подготовкой.

Генерал-лейтенант Евкуров будет осуществлять руководство Главным управлением боевой подготовки и Службой безопасности полетов авиации прокомментировал назначение Шойгу

Напомним, что ранее замглавы Министерства занимал пост главы Ингушетии.

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Фото и видео: Telegram/Силовики