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В Мексике блогера из России приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство местного

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Блогер Макеев оскорблял в своих роликах мексиканцев, в том числе женщин и детей.

В Мексике блогера из России Алексея Макеева признали виновным в преднамеренном убийстве и отправили в тюрьму.

Алексей Макеев жил какое-то время в Мексике и вел записывал видеоблоги, в которых он беспричинно унижал и оскорблял мексиканцев, в том числе женщин и детей. В мае 2017 года несколько сотен жителей города Канкун, где проживал Макеев, пришли к его дому, требуя прекратить оскорбления.

Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой был убит 20-летний местный парень. Алексей Макеев в той драке был жестоко избит, получил черепно-мозговую травму и был частично парализован. В понедельник состоялся суд, который признал Макеева виновным в умышленном убийстве, хотя защита настаивала на необходимой самообороне. Алексей Макеев отправится в тюрьму на 37,5 лет. Кроме того он должен выплатить компенсацию в 405 тыс. мексиканских песо ($21 тыс.) 

Видео: MDK

Теги: алексей макеев, в мире, новости россии, происшествия, российский блогер, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Криминальные происшествия,

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