Украина выдвинула обвинение четырем россиянам в гибели 298 человек, летевших на самолете MH17

В следующем году суд рассмотрит уголовное дело по статье за убийство.

Украина предъявила четырем россиянам обвинение в убийстве 298 человек, находившихся на борту самолета MH17. Малазийское воздушное средство находилось на территории Украины, когда было ракетой. Трагедия произошла в июле 2014 года. Большую часть составляли граждане Нидерландов. По версии ответственных лиц, удар был нанесен российской стороной.

Отметим, что судебный процесс назначен на март 2020 года. Фигурантами дела становятся Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко. Украинские власти заявили о намерении арестовать россиян. Такое заявление сделал генеральный прокурор Украины Луценко. Однако, как именно у них получится это сделать, пока что неясно.

Установлено, что сбившая борт ракета была изготовлена Россией, но маркировка датирована 1986 годом. Эксплуатация подобных ракет не превышает 15 лет. После продления срока работы (максимум до 25 лет), объект подлежит обязательной утилизации. Самолет упал на контролируемой пророссийскими сепаратистами территории. Однако, Правительство отрицает причастность к произошедшему. В Москве заявили, что не поставляло боевую технику или финансовую поддержку виновным в авиакатастрофе.

Ранее Piter.tv писал о том, что инфляция в Петербурге за май составила 4,7%.

Фото: Piter.tv