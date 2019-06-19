Инфляция в Петербурге за май составила 4,7%

Данные предоставили эксперты Центробанка России по Северо-Западу.

Северо-Западное управление Центробанка заявило о том, что в регионе на уровне 4,9 процентов остановилась инфляция. Именно такой показатель достигнут за апрель, а после и за май 2019 года. Конкретно в Петербурге показатель составил 4,7 процента.

В общем по России инфляция выросла до 5,1 процента в мае, в то время как в апреле показатель равнялся на 5,2 процента. На данный момент в Северо-Западном регионе уровень повышения цен остается одним из самых низких по стране. Аналитики подсчитали, что больше половины продуктов и услуг за май не увеличились в стоимости более чем на четыре процента. Некоторые из товаров даже подешевели.

Специалисты отметили, что в апреле инфляция на продукты росла до шести процентов. Это сказалось из-за увеличения спроса на фрукты и овощи. В тоже время быстро подешевел лук, морковь и чеснок. Подорожание сказалось на винограде, бананах и грушах.

Центробанк прогнозирует, что годовая инфляция в 2019 году составит не более 4,7 процентов.

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Видео: YouTube/Moscow Exchange