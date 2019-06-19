Школы будут собирать данные о соцсетях учеников и их родителей

Законопроект подготовлен двумя профильными министерствами.

Российские школы начнут собирать данные об учениках и их родителях через социальные сети. Подобный проект уже подготовлен чиновниками из Министерства просвещения и Министерства цифрового развития. Для реализации плана будет создана специальная платформа федеральной образовательной среды.

На каждого ребенка, учителя, а также родителей заведут цифровое портфолио. Благодаря этому государство и ответственные лица смогут проверять степень прохождения образовательных программ, а также оценивать навыки и достижения школьников. В ведомстве отмечают, что сбор информации будет носить добровольный характер. Планируется также, что в списках будут вноситься данные о загранпаспортах. По мнению политиков, ЦОС необходима как мера взаимодействия педагогов и учащихся.

В графах ученикам придется указывать сведения о репетиторах, информацию об одноклассниках и заполнить графу "правонарушения, учет". Учителей обязуют вносить научные достижения, квалификацию и нагрузку.

Ранее Piter.tv писал о том, что Команда Рамзана Кадырова выпустила ролик в стиле "Игры престолов".

Видео: YouTube/Минобрнауки Самарской области