Команда Рамзана Кадырова выпустила ролик в стиле "Игры престолов"

Команда главы Чеченской республики Рамзана Кадырова смонтировала видео в стиле "Игры престолов". Создатели ролика взяли оригинальную музыку из сериала, а также добавили к кадрам эпизоды, в которых участвует сам Кадыров. Руководитель региона едет верхом на коне, а в руках у его сторонников развиваются многочисленные флаги с надписью "Ахмат - сила".
Отметим, что по версии создателей видеоролика, Кадыров выступает на стороне дотракийцев. По сюжету он выступает с конницей против армии Ланнистеров.
Ранее Piter.tv писал о том, что активисты написали Путину около 100 писем против застройки ВСД.
Фото и видео: Telegram
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