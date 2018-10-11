Команда Рамзана Кадырова выпустила ролик в стиле "Игры престолов"

За спиной у Кадырова - целая конная дивизия с флагами "Ахмат - сила".

Команда главы Чеченской республики Рамзана Кадырова смонтировала видео в стиле "Игры престолов". Создатели ролика взяли оригинальную музыку из сериала, а также добавили к кадрам эпизоды, в которых участвует сам Кадыров. Руководитель региона едет верхом на коне, а в руках у его сторонников развиваются многочисленные флаги с надписью "Ахмат - сила".

Отметим, что по версии создателей видеоролика, Кадыров выступает на стороне дотракийцев. По сюжету он выступает с конницей против армии Ланнистеров.

Ранее Piter.tv писал о том, что активисты написали Путину около 100 писем против застройки ВСД.

Фото и видео: Telegram