Активисты написали Путину около 100 писем против застройки ВСД

Петербуржцы выступили против застройки исторического района города.

Петербуржцы отправили на горячую линию президенту России более сотни писем, касающуюся строительства ВСД. Активисты не хотят видеть на территории исторического района Стеклянный городок магистраль. Местные жители просят Владимира Путина взять под личный контроль ситуацию с созданием моста в створе Фаянсовой и Зольной улиц.

Правительство города в лице временно исполняющего обязанности губернатора А.Д.Беглова и руководителей профильных комитетов отказываются от обсуждения этого проекта с жителями города и не отвечают по существу на наши вопросы пишут в обращениях петербуржцы

Напомним, что для протестующих основной проблемой является именно конструкция через Неву. Опоры для нее установят в саду имени 30-летия Октября, в котором привыкли отдыхать петербуржцы. Также активисты отмечают, что мост заслонит вид на церковь и часовню. Согласно проекту вопросы вызывают и слишком близкое расположение ВСД к некоторым жилым домам.

Ранее в Смольном утвердили проект планировки первой очереди трассы. На реализацию строительства уйдет порядка 160 миллиардов рублей. Около 87 миллиардов поступит из федерального бюджета.

Piter.tv писал о том, что неизвестные украли уличное пианино с Большого проспекта Петроградской стороны.

Фото: Piter.tv