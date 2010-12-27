Неизвестные украли уличное пианино с Большого проспекта Петроградской стороны 

По словам авторов проекта, ворами оказались сотрудники садово-паркового хозяйства.

Во вторник, 18 июня, с Большого проспекта Петроградской стороны исчезло уличное пианино. Об этом сообщили авторы проекта в соцсетях.

По словам авторов проекта, ворами оказались сотрудники садово-паркового хозяйства.

Инструмент украден по непонятным причинам сотрудниками садово-паркового хозяйства. На звонки в организации не отвечают. Будем держать вас в курсе событий сказано в сообщении

Напомним, что в апреле волонтеры установили пианино неподалёку от сквера Цоя. Рядом с музыкальным инструментом установят таблички, которые гласят "На мне можно играть", "берегите меня". Отметим, что петербуржцы предложением активно пользуются и с удовольствием играют на инструменте.

Ранее мы сообщали о том, что неизвестные засыпали цементом уличное пианино на Петроградской стороне.

Фото:Пианино на Большом/вк